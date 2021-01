Covid, cluster alla casa di riposo Bormioli: proseguono le misure per arginare i contagi

Altare. Situazione per ora sotto controllo alla casa di riposo Bormioli, la residenza per anziani che ha sede in piazza Consolato dove si è sviluppato un nuovo cluster di contagio da Covid.

Come spiega il responsabile, Don Paolo Cirio, su 53 ospiti soltanto un paio presentano sintomi seppur non gravi, e la maggior parte di loro è asintomatica. Dei 26 operatori, invece, circa la metà è al lavoro, tra cui un buon numero di operatori sanitaria risultati negativi al tampone.

