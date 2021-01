Cresce il pressing per consentire di raggiungere oltre le seconde case anche le strutture ricettive

Liguria. Ci sembra d’obbligo fare ancora un seguito sul caso delle seconde case, registrato ieri in questa rubrica e sollevato dall’assessore regionale Gianni Berrino.

Riassunto: il governo consente di muoversi verso le seconde case anche tra regioni diverse, anche dalla zona rossa (come la Lombardia) o arancione (come il Piemonte) e perché allora, si chiedeva Berrino, non permettere gli spostamenti pure verso gli alberghi? Piemontesi e lombardi in arrivo sarebbero tanta roba.

... » Leggi tutto