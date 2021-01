Danni neve, Rossetti (PD): “Dopo nostra interrogazione Giunta promette aiuto economico ai Comuni piccoli”

Liguria. “Accogliamo positivamente la disponibilità dell’assessore Giampedrone a tentare di reperire, come chiesto dal gruppo del PD, dei fondi regionali per aiutare i piccoli Comuni colpiti dalle copiose nevicate delle ultime settimane”.

A dirlo è il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti che continua: “Le amministrazioni dell’entroterra ligure non hanno le risorse per far fronte allo sgombero delle strade, alla rimozione di alberi caduti, al ripristino delle utenze elettriche e a tutti gli interventi necessari a mettere in sicurezza il proprio territorio e mitigare i disagi causati dalla nave. Tutte operazioni costose, ma necessarie, che incidono sulla vivibilità dei cittadini e sul loro diritto alla mobilità”.

