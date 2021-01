Elisoccorso, a Millesimo e Osiglia le prime piste in Liguria a diventare subito operative in notturna

Millesimo/Osiglia. È atterrato alle 17:30 di ieri a Millesimo sulla pista dell’Elisuperficie in località Piangischi (vicino al Cimitero) e poco dopo al campo sportivo di località Rossi di Osiglia, l’elicottero di Air Green. Il suo un volo di prova per l’abilitazione nelle ore notturne dei due siti operativi in Valbormida.

Un evento di particolare importanza (il volo doveva essere effettuato il 22 dicembre, poi rinviato per maltempo) poiché le due piazzole saranno le prime due in provincia e in Liguria a diventare immediatamente operative anche per gli atterraggi nelle ore notturne. L’Elisuperficie di Millesimo vanta anche un altro record, essendo il primo centro di un Comune delle nostra regione dedicato all’ambulanza dei cieli del 118.

... » Leggi tutto