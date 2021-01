Gli studenti dell’istituto “Migliorini” passano alla finale nazionale del Cooking Quiz Digital

Finale Ligure – E’ partita con grande successo la quinta edizione del Cooking Quiz, progetto online il cui obiettivo è stato di regalare 90 minuti formativi, divertenti e di svago nel mondo della culinaria agli studenti degli istituti alberghieri di tutta Italia. Ospiti di alto livello hanno presenziato all’evento, tra cui chef docenti di grande prestigio, come Valerio Cabri per la lezione di enogastronomia e Stefano Venturelli, Restaurant Manager di ALMA, per la lezione di Sala/Vendita.

Tuttavia, il vero protagonista del concorso nazionale è stato l’Istituto Alberghiero “A. Migliorini” di Finale Ligure, le cui classi 4^B ind. Enogastronomia e 4^A ind. Sala/Vendita hanno ottenuto il pass per la Finalissima Nazionale prevista a maggio, dove dovranno battersi con i colleghi di altri 81 Istituti Alberghieri di tutta Italia.

