Il consigliere federale Franco Rebella sulla ripresa: “Intendiamo far ripartire tutti, non solo l’Eccellenza”

La “quota savonese” della squadra di Giulio Ivaldi, fresco di rielezione alla guida del calcio ligure, è rappresentata da Franco Rebella. Il dirigente valbormidese è intervenuto ieri sera in occasione della trasmissione organizzata dalla Asd Cairese ‘T LI SOÌ COS’A RA FÒ RA CAIRÈIS? ed ha esposto il piano per la ripresa dei campionati smentendo in maniera categorica la voce secondo cui si proseguirebbe soltanto con l’Eccellenza, in quanto categoria direttamente collegata alla Serie D. Tutto ciò a patto che le nuove norme diano il via libera per l’uso degli impianti e degli spogliatoi.

La volontà del presidente Ivaldi è far ripartire il mondo dilettantistico ligure nel suo complesso. “Il presidente – commenta Rebella – non vuole che prosegua solo l’Eccellenza. L’obiettivo è far tornare a giocare tutti a partire dal settore giovanile, che, secondo il mio parere, rappresenta il settore di primaria importanza. Discorso valido anche per la Seconda Categoria che, a differenza degli altri tornei, non era ancora partita”. Non si esclude la possibilità di inserire dei turni infrasettimanali con l’avvicinarsi della bella stagione.

