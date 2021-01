Il covid lo ha mandato in crisi, 150mila euro per comprarsi il Jurassic Park genovese

Genova. Una lenta agonia, i divieti, le chiusure obbligate, i protocolli hanno provocato o comunque accelerato il ko per quello che, nel 2017, era il primo parco tematico dedicato al mondo dei dinosauri in Liguria. Il “meteorite” letale, per il Parko dei dinosauri di Bolzaneto, è stata la pandemia.

L’obbiettivo è riaprire i battenti la prossima primavera. Ma la proprietà ha deciso che se ci sarà un compratore, cederà l’attività. Su un sito di compravendita immobiliare si trova l’offerta: 150mila euro per l’acquisto dell’intero parco. 10mila metri quadri di terreno, 14 dinosauri meccanizzati, giochi gonfiabili, una pista per macchinine, un punto ristori, un locale servizi. Oltre ai 150 mila euro bisogna calcolare fino a 1000 euro al mese per l’affitto del terreno che, però, può essere acquistato per altri 150mila euro (30mila metri quadri)

