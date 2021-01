L’ex sindaco di Alassio Enzo Canepa entra in Cambiamo, Vaccarezza: “Farà bene e io sarò al suo fianco”

Alassio. L’ex sindaco di Alassio, Enzo Canepa, ha deciso di aderire a Cambiamo. Lo annuncia “con grande piacere” il coordinatore regionale del partito Angelo Vaccarezza.

“Nel 2013 fui scelto come commissario cittadino della città di Alassio per Forza Italia e, in occasione del rinnovo dell’amministrazione ebbi il compito di formare la lista. Ho conosciuto allora Enzo, ho apprezzato il suo modo ‘essere umano’, la sua idea di fare politica, quella del confronto, misurata, mai urlata. Scegliere lui è stato naturale, ne ero orgoglioso allora, lo rifarei ancora senza esitazione. L’ho sostenuto e difeso quando ha scelto di stare dalla parte dei suoi concittadini, pagandone lo scotto. Il suo contributo all’interno di Cambiamo!, nella realizzazione del progetto del presidente Toti, sarà senza alcun dubbio significativo. Farà bene, e io sarò al suo fianco”.

... » Leggi tutto