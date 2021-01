L’ex tecnico dell’Albisola Fabio Fossati sbarca in Sardegna, guiderà il Sassari calcio

Mister Fabio Fossati torna in panchina e lo fa lontano dalla liguria. Il tecnico di Arenzano ha accettato l’offerta del Sassari calcio Latte Dolce, società impegnata nel girone “G” della Serie D.

L’allenatore ligure è chiamato a gestire una situazione di classifica che non è di certo tra le più rosee – come spesso accade quando si subentra – poiché gli isolani occupano il quattordicesimo posto in classifica, in virtù dei soli 11 punti raccolti e hanno ottenuto soltanto due punti nelle ultime cinque gare.

