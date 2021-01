Loano, il Coronavirus spegne il CarnevaLöa: annullata l’edizione 2021

Loano. Quest’anno il CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, non si terrà. Ad annunciare ufficialmente il rinvio della trentesima edizione dell’evento sono il sindaco di Loano Luigi Pignocca ed il presidente di Vecchia Loano Agostino Delfino.

“Come tutti coloro che vi hanno partecipato certamente ricorderanno – afferma il primo cittadino – l’inizio dell’emergenza sanitaria nella nostra regione è coinciso con la seconda e ultima sfilata dei carri allegorici del CarnevaLöa. Era il 23 febbraio 2020 e quella stessa giornata la Regione decretò la sospensione dell’attività didattica in tutte le scuole liguri. A distanza di quasi dodici mesi, il mondo è cambiato completamente. Abbiamo imparato a ‘convivere’ con il virus, abbiamo strumenti per combatterlo e prevenirlo ed evitare che si propaghi in maniera incontrollata; tuttavia, l’emergenza non è ancora del tutto rientrata. Da qui la decisione di annullare la trentesima edizione del CarnevaLöa, il più grande carnevale storico della Liguria, una manifestazione che ogni anno attira nella nostra città migliaia di persone. Una scelta sofferta ma doverosa, per tutelare la salute e la vita dei nostri concittadini ed ospiti. Speriamo di poter tornare a divertirci e ad ammirare gli splendidi carri realizzati dai volontari di Vecchia Loano quanto prima”.

