Ristoranti azzoppati dal Covid, a Genova arriva il progetto di sostegno psicologico per cuochi

Genova. L’associazione Cuochi Genova e Tigullio, per far fronte ai molti disagi subiti dalla categoria, ha ideato un programma di supporto psicologico e commerciale a favore dei propri associati. Le recenti chiusure subite hanno determinato una profonda crisi economica con importanti strascichi psicologici determinati, fra l’altro, dalla assoluta necessità di stravolgere, in un tempo rapidissimo, modalità e tipologie di servizio ed approccio con la clientela.

“L’associazione Cuochi di Genova e Tigullio aderente alla Federazione Italiana Cuochi non ha mai abbandonato i propri associati, tessendo una rete informativa puntuale e costante – diceAlessandro Dentone, presidente – ma se la prima chiusura è stata affrontata discretamente, questa seconda ondata ha determinato uno stato di sfiducia e scoramento tali da dover intervenire“.

