Savona 2021, i gruppi di “Rete a Sinistra” lanciano il loro programma: “Smart City, ambiente e sanità territoriale”

Savona. I gruppi consiliari comunali di “Rete a Sinistra”, sostenuto da Sinistra Italiana e Rifondazione, di “Noi per Savona” e l’associazione regionale “Linea condivisa” presentano alcune priorità programmatiche in vista delle elezioni amministrative.

Punti strategici del piano di rilancio per Savona che si uniscono alla discussione sulla composizione della coalizione di centrosinistra, che vede come polo trainante il movimento “Patto per Savona” di Marco Russo.

