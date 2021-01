Scuola, i dati della Asl genovese parlano chiaro: “Le classi non sono luoghi di contagio”

Genova. Il dato più significativo è quello dei contagi: da più di un mese – e precisamente dal 7 dicembre – non risultano studenti positivi nelle scuole della città metropolitana di Genova stando allo screening avviato da Asl 3 coi tamponi rapidi effettuati direttamente negli istituti. E da un mese il numero delle classi in quarantena tra elementari e medie (le superiori sono chiuse da inizio novembre) è stabilmente sotto i 50, tanto che ormai si sta avvicinando allo zero.

A parlare è il monitoraggio settimanale pubblicato dall’azienda sanitaria sul proprio sito. Dall’inizio dell’anno scolastico al 16 gennaio sono stati eseguiti 12.998 tamponi e di questi solo 43 sono risultati positivi, cioè lo 0,33%. Gli alunni testati sono stati 10.517 di cui appena 36 positivi, lo 0,34%. Dati simili sul personale: su 2.481 test solo 7 positivi, lo 0,28%.

