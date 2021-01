Terra di nessuno verso lo sgombero, il centro sociale: “Resistiamo, la discarica è uno schiaffo per tutto il quartiere”

Genova. “Per quanto in tanti già ci diano per spacciati, facciano piani per strapparci dalle mani quello che negli anni abbiamo custodito e difeso, la realtà è che questo spazio è ancora vivo e pulsante, resiste ed esiste grazie a chi lo attraversa e lo anima di tutte le sue sfumature, e attende, per un altro anno ancora, di respirare insieme a voi l’aria calda della prossima estate”. E’ la risposta dei ragazzi del centro sociale Terra di nessuno dopo la sentenza del Tar Liguria che ha decretato la legittimità del Comune di Genova a riappropriarsi dell’area.

L’obiettivo di Tursi è quello di realizzare nell’area, a pochi metri dai campi del Lagaccio e da altre attività, un’isola ecologica.

