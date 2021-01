Vaccini Covid, ambulatori tra costa ed entroterra e a domicilio: ecco come la Asl4 metterà al sicuro la popolazione

Chiavari. La Asl 4 Chiavarese ha tenuto una riunione con i sindaci del territorio per informarli dell’organizzazione della fase 2 della vaccinazione.

“Stiamo lavorando per garantire ai cittadini la possibilità di essere vaccinati in sicurezza, in sede o a domicilio per i non autosufficienti, con un’organizzazione, da concordare insieme ai sindaci e sulla base delle indicazioni della task force regionale , che potrebbe prevedere degli hub all’interno di ciascun distretto dove potersi recare per ricevere il vaccino e degli spoke nell’entroterra dove poter periodicamente installare una stazione vaccinale per le persone di quel territorio, anche con squadre domiciliari che raggiungano al domicilio i soggetti più fragili – ha spiegato Paolo Petralia, direttore generale della Asl 4 – pensiamo di mettere in campo tre punti fissi sulla costa, uno per ciascun distretto e, una volta alla settimana, tre nell’entroterra, dove i cittadini potranno effettuare sia la prima che il mese successivo la seconda dose”.

... » Leggi tutto