Vaccino, Uil frena le polemiche: “Operatori sanitari non sono negazionisti, questioni organizzative”

Liguria. “In questi giorni – dichiarano dalla Uil Liguria – stiamo assistendo anche sul territorio a spiacevoli polemiche rispetto agli operatori della sanità che, al momento, non intendono o non possono vaccinarsi contro Sars-Cov-2. Il clima sociale si surriscalda anche sul fronte di legittime scelte che non attingono dal campo negazionista ma da aspetti clinici personali o organizzativi”.

“Parliamo di lavoratrici e lavoratori – continuano dal sindacato – che devono confrontarsi con accuse gravi scagliate a forte velocità all’interno di piazze social, con toni decisamente esasperati. In un attimo, una parte dell’opinione pubblica ha trasformato gli eroi della prima ora in infami da linciare. Ecco, è proprio qui che deve intervenire il soggetto pubblico affinché la ferocia da tastiera non trasformi il vaccino in un campo di battaglia molto più ampio”.

... » Leggi tutto