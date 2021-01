Asd Pro Savona calcio, il presidente Grenno annuncia: “Organizzeremo un’iniziativa per ricordare Tonoli”

Savona. Non poteva mancare il messaggio di cordoglio dell’Asd Pro Savona calcio per la scomparsa di Giancarlo Tonoli: “La società Asd Pro Savona calcio, nella persona del presidente Enzo Grenno e a nome di tutti i soci, esprime le sue condoglianze alla famiglia di Giancarlo Tonoli, indimenticato portiere biancoblù nonché per molti anni presidente dell’Associazione allenatori della provincia di Savona”.

“A testimonianza della sua attenzione ai valori della solidarietà verso i più bisognosi, era stato nel 2006 tra i soci fondatori dell’Associazione Chicchi di Riso onlus di cui aveva ricoperto per lungo tempo anche la carica di vice-presidente”, aggiunge la società nel comunicato ufficiale, attraverso il quale il numero uno biancoblù Enzo Grenno annuncia che, in qualità di presidente dell’Asd Pro Savona calcio e della onlus Chicchi di Riso, istituirà un’iniziativa consona a ricordare nel mondo calcistico la figura di Giancarlo Tonoli al fine di garantirne la giusta memoria presso tutti gli sportivi savonesi appena la situazione sanitaria lo permetterà.

