Cantieri autostrade, Giampedrone: “Programma di interventi è unicum a livello nazionale”

Genova. “Il programma di interventi previsti nei prossimi mesi sulla rete autostradale ligure e genovese in particolare rappresenta un unicum a livello nazionale. Per questo è indispensabile che, secondo modalità stabilite tra ministero e Aspi, sia prevista l’esenzione automatica del pedaggio nelle tratte di volta in volta interessate dai cantieri, a partire da quelli che partiranno lunedì prossimo”. Questa la richiesta avanzata dall’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone che oggi, insieme al collega allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti, ha partecipato alla riunione in videoconferenza convocata per fare il punto sul programma di interventi dei prossimi 3 mesi, a partire dal 25 gennaio.

Sono intervenuti i rappresentanti del ministero delle Infrastrutture, di Autostrade per l’Italia, Autorità Portuale, Comune di Genova, Confindustria, Camera di Commercio, Anas (sia ligure che piemontese) e di tutte le categorie portatrici di interesse.

