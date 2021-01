Ciclo di incontri sul recupero del patrimonio industriale: quale futuro per Ferrania?

Genova. La centrale termoelettrica sotto la Lanterna, l’Ansaldo e lo stabilimento Ferrania a Savona. Tre esempi di aree industriali dismesse significative per la storia del nostro patrimonio industriale e per il loro valore identitario, oggi sottoposte a vincoli di tutela ma talvolta ancora in attesa di una vera valorizzazione, come l’ex centrale Enel. Se ne parlerà in un ciclo di incontri dal 20 gennaio al 17 febbraio sul canale YouTube di Palazzo Ducale organizzato Sara De Maestri, docente dell’Università di Genova e coordinatore ligure dell’Aipai, associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale.

L’evento – che si avvarrà del contributo di architetti, ingegneri, esperti e rappresentanti di aziende, enti pubblici e fondazioni – permetterà di scoprire siti ed edifici di interesse storico, architettonico e paesaggistico, ma anche il percorso che li ha portati al recupero ai giorni nostri, sulla base del riconoscimento di bene culturale che prevede la conservazione di alcune caratteristiche.

