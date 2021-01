Covid, ad Albenga parte lunedì la consegna di buoni spesa. A breve un nuovo bando

Albenga. Partirà lunedì la consegna dei buoni spesa a tutti quei cittadini che, avendo presentato correttamente ed entro i termini la domanda, sono risultati essere in possesso dei requisiti indicati.

Gli aventi diritto saranno contattati in questi giorni dagli uffici dei servizi sociali per concordare l’appuntamento per il ritiro (che avverrà nel chiostro dell’ex Convento San Bernardino) al fine di evitare assembramenti o attese.

