Il Circolo Scherma Savona ha amici negli Stati Uniti: gemellaggio con l’Atiba Fencing Club

Savona. Lo sport si è sostanzialmente fermato in questo periodo di pandemia. La scherma, in quanto disciplina non di contatto, ha avuto la fortuna di poter proseguire le sue attività di allenamento, nel rispetto dei severi protocolli.

“Ci siamo muniti di attrezzature specifiche con un impegno economico non trascurabile – ci riferisce Roberto Faldini, presidente del Circolo Scherma Savona – per garantire la massima sicurezza ai nostri iscritti. Nel contempo pensiamo al futuro ed in questa prospettiva ci siamo gemellati con una società statunitense, l’Atiba Fencing Club“.

... » Leggi tutto