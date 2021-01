Imperia, l’allarme dei Patronati: «Necessario uno stanziamento per non compromettere i servizi ai cittadini»

Imperia. «Il prossimo Decreto Ristori dovrà prevedere uno stanziamento a favore del sistema dei Patronati per scongiurare di compromettere l’operatività di un servizio di rilevante utilità per i cittadini». È quanto sollecitano i principali Patronati italiani in una lettera inviata ai ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri, e del lavoro, Nunzia Catalfo, sottolineando che l’intervento è assolutamente necessario per effetto delle minori entrate contributive che alimentano il sistema di finanziamento dei Patronati.

