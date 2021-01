Genova. Una ragazza di circa vent’anni è stata investita da un’auto questa sera in via Barabino, nel quartiere della Foce. L’impatto è stato molto violento e la giovane è finita in codice rosso al San Martino, dove si trova ricoverata in gravi condizioni.

Sul posto i soccorritori della Croce Gialla di San Fruttuoso e la polizia locale.

... » Leggi tutto