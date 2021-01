Inps, l’Usb invita i lavoratori alla protesta: “Il 21 gennaio tutti in presenza? Smart working non volontario ma necessario”

Liguria. L’Unione Sindacale di Base del Pubblico Impiego ha organizzato una “giornata di protesta all’Inps per il prossimo 21 gennaio, invitando tutti i lavoratori a rinunciare per quel giorno allo smart working recandosi a lavorare in presenza nella sede di lavoro”.

L’iniziativa vuole evidenziare “la mancanza di chiarezza dell’Inps, che considera l’attuale lavoro agile una modalità organizzativa volontaria e per questo non riconosce il buono pasto, lo straordinario, il maggiore orario lavorato, mentre il lavoro da casa anche nell’attuale fase resta una misura necessaria per contrastare la diffusione del virus Covid-19 evitando di affollare le sedi. Anche la ministra Fabiana Dadone ha contribuito ad alimentare la confusione stabilendo che dallo scorso 15 settembre il lavoro agile fosse una delle modalità ordinarie di svolgimento dell’attività lavorativa e non la principale, scaricando sulle singole amministrazioni la decisione di riconoscere o meno il buono pasto in smart working”.

