La Regione si impegna davanti al Tar a riaprire le scuole superiori da lunedì

Liguria. Nessun decreto dal Tar Liguria, per ora, sul ricorso presentato da alcuni genitori e studenti genovesi contro l’ordinanza regionale che, venerdì scorso, rinviava il ritorno alla didattica in presenza per almeno il 50% degli studenti delle superiori.

Tuttavia è più di una mezza vittoria quella incassata da chi aveva presentato l’istanza alla fine dell’incontro di oggi pomeriggio tra i legali delle parti in causa, da una parte la Regione dall’altra due gruppi di genitori e studenti.

