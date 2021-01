Lipu e Wwf: “Il Tar boccia la delibera regionale sulle arrampicate ‘sperimentali’ in area protetta”

Liguria. “Con la sentenza numero 52 del 19 gennaio 2021, il Tribunale Amministrativo della Liguria ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni Lipu e Wwf Italia, difese dall’avvocato Valentina Stefutti, annullando la deliberazione della giunta regionale numero 335 del 24 aprile 2020 che autorizzava, in via sperimentale, l’arrampicata in alcune pareti rocciose nell’area di Castell’Ermo-Peso Grande che si trova tra le province di Imperia e Savona e rientra nella rete di aree protette Natura 2000”. Lo comunicano, in una nota, Wwf e Lipu.

“Secondo la Regione, l’autorizzazione, in deroga alle norme vigenti, dell’arrampicata all’interno delle ZSC doveva essere finalizzata a valutare ‘la compatibilità della suddetta attività con gli obiettivi di conservazione del sito’. Le associazioni ricorrenti, sin dalla pubblicazione della delibera, hanno rilevato l’illogicità dell’approccio regionale secondo cui la natura può essere ritenuta un laboratorio in cui fare esperimenti che comportano rischi per habitat e specie di enorme rilevanza conservazionistica e tutelate sia a livello nazionale, sia europeo come il gufo reale e il falco pellegrino”.

