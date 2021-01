Municipio Media Val Bisagno, i gettoni di presenza dei consiglieri per le manutenzioni scolastiche

Genova. Sono circa 150 mila euro gli stanziamenti dedicati alla manutenzione degli edifici scolastici decisi dal Municipio IV Media Val Bisagno: a questi si aggiungeranno anche i 10 mila euro dei gettoni di presenza di tutti consiglieri, che all’unanimità hanno deciso in questo modo di investire ancora in questo settore particolarmente ‘assetato’.

L’approvazione degli stanziamenti su conto capitale municipale (in pratica il piccolo budget che i Municipi hanno per gli interventi a finanziamento) era già passata in precedenza in assemblea, destinando oltre la metà dei soldi a disposizione per intervenire sugli edifici scolastici della circoscrizione.

