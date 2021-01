Nel 2020 più sanzioni codice della strada: il report della polizia locale di Alassio

Alassio. C’è chi si è recato a votare per le regionali mentre doveva restare in quarantena, chi ha effettuato attività motoria in altro Comune in zona rossa, chi ha raggiunto l’arenile. Queste sono solo alcune delle trasgressioni che sono state sanzionate dalla polizia municipale di Alassio nell’anno 2020.

I dati emergono nel giorno di San Sebastiano, il patrono della polizia municipale, dal comandante Francesco Parrella che, al termine della celebrazione eucaristica presso la Parrocchiale di Sant’Ambrogio, ha consegnato il resoconto dell’attività annuale ai media e alle autorità presenti.

