Sampdoria, perso un “Sy”, se ne cerca un altro

Genova. Sembrava fatta per Sanasi Sy, finché è spuntata la Salernitana, che ne ha addirittura formalizzato l’ufficialità quasi a tempo di record, mentre a Genova si è costretti a rivangare la storiella, di Esopo, della volpe e l’uva… e si vedrà fra fra pochi mesi se è ancora acerba…

Il fatto è che quasi due terzi di mercato sono alle spalle e in rosa, a fare da alternative a Bereszyński ed Augello, ci sono per il momento solo Kaique Rocha e Vasco Regini… Sembra superfluo ripetere che, quanto meno, un terzino ambidestro, come Stefano Sabelli sarebbe una buona soluzione, ma i tam tam di radiomercato, se lo allontano, nel frattempo, dal Cagliari, invece di avvicinarlo alla Samp, lo indirizzano verso l’Empoli.

