Sanità, ricette dematerializzate: ancora problemi per il sistema informatico

Genova. Come ieri, anche questa mattina il sistema di gestione delle ricette in forma dematerializzata potrebbe subire rallentamenti e/o interruzioni, a causa di un problema informatico al flusso gestito dal ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso Sogei (Società Generale d’Informatica).

Per questo motivo, anche oggi, si potrebbero verificare disservizi per i pazienti in possesso di ricetta dematerializzata.

... » Leggi tutto