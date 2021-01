Sturla, partenza in salita: biancoverdi battuti dal Bogliasco

Genova. Partenza in salita per la Sportiva Sturla nel campionato di Serie A2 2020/2021. A Sori, la compagine bogliaschina, come era ampiamente prevedibile, ha fatto valere la propria forza, l’organizzazione e l’esperienza.

I ragazzi di mister Ivaldi, tuttavia, hanno dimostrato di poter tenere il passo della squadra avversaria, e solo alcune ingenuità e qualche errore di troppo, comprensibili per una giovane formazione come quella di Sturla, hanno fatto davvero la differenza.

