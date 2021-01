Alluvioni, la Regione aggiorna il piano: ecco cosa succede quando non c’è l’allerta meteo

Genova. C’è anche una specifica procedura per gli “eventi non previsti” nell’aggiornamento del Libro Blu, predisposto per la prima volta nel 2017, che l’assessorato alla Protezione civile della Regione Liguria ha inviato ai Comuni. Una sorta di vademecum per sapere come comportarsi in caso di criticità, anche quando l’allerta meteo non venisse emanata in tempo.

Lo scenario di “evento non previsto” è spesso legato a fenomeni intensi molto localizzati come temporali, grandinate e trombe d’aria che non possono essere previsti in anticipo, ma più raramente può trattarsi di precipitazioni diffuse che si sviluppano in condizioni di forte incertezza meteorologica. In ogni caso è una situazione in cui non è stato emesso un messaggio di allerta.

