Asilo di Varigotti, aprono le iscrizioni per l’anno 2021

Finale Ligure. Con il nuovo anno è tempo di appuntamenti e visite di genitori e bimbi per l’asilo di Varigotti, esempio straordinario di sinergia tra comunità, associazionismo locale e istituzioni al servizio delle esigenze di famiglie e più piccoli. Aprono infatti le iscrizioni per l’anno 2021, con la possibilità di visionare su appuntamento le sale interne a misura di bimbo, la cucina della cuoca Loredana rigorosamente a km zero e il magnifico giardino con parco giochi immerso tra ulivi secolari. Il tutto in una splendida posizione che permette ai genitori di attraversare la strada e recarsi in spiaggia insieme ai figli e godersi uno dei litorali più belli della Liguria ogni giorno dell’anno.

Le iscrizioni, aperte anche ai bimbi anticipatari nati entro il 30 aprile 2019, prevedono l’inserimento in una sezione unica eterogenea con orario quotidiano dalle 8:00 alle 16:00. Più piccini e più grandi insieme per un gruppo che coltiva le prime relazioni extrafamiliari nel segno della convivenza più premurosa e stimolante. Nel pieno rispetto delle regole imposte dall’emergenza Covid, la pianificazione di laboratori diversificati è un altro dei tasselli fondamentali dell’attività didattica: psicomotricità, “coltiva il tuo orto” e “piccoli chef crescono” sono alcuni degli esempi di come le maestre Sabrina e Veronica della cooperativa Koinè, già responsabile di molteplici istituti infantili della provincia di Savona, impostino i primi passi pedagogici tra gioco e crescita educativa. Grazie all’ambiente famigliare gestito con grande attenzione, è sempre garantito il riposino dopo pranzo. La posizione strategica della struttura garantisce uscite in giardino nelle giornate di sole durante l’intero anno scolastico.

