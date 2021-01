Bordighera adotta Olly per salvare le balene

Bordighera. Verrà installata domani mattina dalla Docks Lanterna (azienda che si occupa dell’igiene urbana in città), nel piazzale della “Piccola Velocità”, a Bordighera, la “Casina Olly“: punto di raccolta degli olii alimentari esausti destinati al riciclo ideato da Eco.Energy S.p.A – del Gruppo Gorent.

Si tratta di un nuovo progetto, promosso dall’amministrazione comunale e in particolare dall’assessore all’Ambiente Marzia Baldassarre, che vede Bordighera ancora una volta in prima linea per la tutela dell’ambiente.

