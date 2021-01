Recco, istituita la “zona scolastica” in via Marconi: si abbassa il limite di velocità

Recco. Su proposta del sindaco Carlo Gandolfo, la giunta ha approvato la delibera che riguarda l’istituzione della “zona scolastica” in via Marconi, ossia la strada delle scuole dove, per garantire una maggiore vivibilità, benessere e sicurezza degli alunni, negli orari di ingresso e uscita le auto in circolazione dovranno osservare un limite di velocità inferiore a quello previsto per le strade del centro abitato.

Il provvedimento, che scaturisce dalla presenza di un consistente traffico pedonale e veicolare nei pressi delle scuole, va ad aggiungersi alla chiusura temporanea di via Massone durante l’uscita degli alunni, alla realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato collocato nell’intersezione tra via Marconi e via Massone e di un altro attraversamento pedonale in corrispondenza della nuova area di ingresso e uscita in via Marconi.

