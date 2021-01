Un altro colpo di mano, vogliono mettere le industrie savonesi in mano a Genova

Savona. Poiché il masochismo è un’arte molto praticata, non essendo soddisfatti dei danni provocati dall’unificazione dei porti di Genova e Savona (sarebbe meglio dire dell’assorbimento di Savona da parte di Genova), un gruppo di volonterosi (il termine è di moda) ci sta riprovando con l’Unione Industriali.

Si tratterebbe cioè di unificare (far confluire, far assorbire. Insomma mettere in mano a Genova) le nostre industrie, che non sono molte ma ci sono: alcune non solo ci sono ma funzionano bene e danno lavoro a molte famiglie.

