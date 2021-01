Ape Confedilizia Imperia, nominato il direttivo per il biennio 2021-2022: Paolo Prato confermato presidente

Imperia. L’assemblea dei soci, tenutasi il 21 gennaio, ha provveduto alla nomina del direttivo per il prossimo biennio 2021-2022. Confermato il presidente della Ape/Confedilizia Imperia, Paolo Prato, il quale ha ringraziato il presidente onorario dell’associazione Marco Magaglio e tutti i membri del direttivo per il lavoro svolto e l’impegno profuso per i raggiungimenti degli obiettivi dell’associazione che nell’ultimo biennio ha visto l’adesione di circa oltre 650 soci.

