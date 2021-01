Ceriale, muore il padre del dott. Marco Bertolotto: Remo aveva 92 anni

Ceriale. È scomparso all’età di 92 anni Remo Bertolotto, padre compianto di Marco, noto primario del Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative dell’Asl2, nonché ex presidente della Provincia e sindaco di Toirano.

La sua grande passione la fotografia, come scrive lo stesso figlio su Facebook in un post a lui dedicato: “A Ceriale è stato per una vita ‘Foto Bertolotto’ ed ha fotografato i passaggi importanti della vita di una moltitudine di persone, dal battesimo ad ogni festività, a testimoniarne l’importanza”.

