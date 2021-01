Covid, 313 nuovi contagi: +69 nel savonese

Liguria. Sono 313 i nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino Alisa/Regione di oggi per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 4190 tamponi molecolari e 2796 test antigenici effettuati nelle ultime 24h.

Dei nuovi casi positivi, 121 sono stati riscontrati nel territorio della Asl 3 genovese, 31 in quello della Asl 4, 69 a Savona, 64 a Imperia e 21 alla Spezia (oltre a 7 casi non riconducibili a un residente in Liguria).

... » Leggi tutto