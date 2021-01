Crociere, Msc riparte domenica da Genova con Grandiosa, Costa rinvia tutto a marzo

Genova. Mente quasi tutti i settori non primari sono fermi a causa della pandemia qualcosa si muove sul fronte delle crociere grazie a speciali protocolli di sicurezza alcune compagnie stanno riprendendo a navigare. Tuttavia, mentre a Genova, il 24 gennaio, riparte Msc Grandiosa (che aveva rinviato la partenza del 10 gennaio scorso), Costa si vede costretta a rinviare ulteriormente le sue navi.

“A seguito di una attenta valutazione delle misure contenute nel Dpcm attualmente in vigore in Italia, Costa Crociere ha deciso di posticipare al 13 marzo 2021 la ripartenza delle sue navi – si legge in una nota – la compagnia ritiene che l’attuale serie di misure restrittive non consenta di garantire ai propri ospiti un’adeguata esperienza di visite a terra e la possibilità di esplorare appieno le bellezze delle destinazioni visitate”.

