Entro marzo vaccino anti Covid per tutti gli over 80, Toti: “Obiettivo riaprire il Paese in primavera”

Genova. “La notizia positiva è che da Pfizer dovrebbero arrivare vaccini sufficienti entro il 31 marzo, quindi entro il primo trimestre, per vaccinare tutti over 80 e quindi passare alla fase 2 anagrafica, che in Liguria prevede 180-200mila persone”. Lo annuncia il presidente Giovanni Toti dopo aver incontrato questo pomeriggio all’ex Ilva di Cornigliano il commissario all’emergenza Domenico Arcuri, che ha confermato i ritardi e prospettato i primi passi dell’azione legale contro Pfizer.

“L’avvio della fase 2 è legata alle consegne di Pfizer – ha spiegato Toti -. Se venissero recuperate partirà tra l’ultima settimana di febbraio e la prima di marzo e sarà ancora per lo più a carico dei sistemi sanitari regionali coadiuvati dai primi rinforzi mandati dalla struttura commissariale. Sui vaccini AstraZeneca sarà possibile fare una programmazione più esatta quando avremo le indicazioni da Ema e Aifa per capire se si possono usare sopra i 65 anni”.

... » Leggi tutto