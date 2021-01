Genova ricorda Guido Rossa: “Oggi sarebbe in prima linea nell’emergenza Covid”

Genova. “Sono sicuro che oggi Guido Rossa sarebbe stato in prima linea nell’emergenza Covid. Lui saprebbe indicarci in questo momento quali sono i veri valori da recuperare”. Nello stabilimento ex Ilva di Cornigliano, semivuoto per il rigidissimo protocollo di sicurezza anti-contagio, risuonano le parole di Gianni Barabino, ex collega del sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979.

Genova non ha rinunciato a ricordare uno dei suoi personaggi più illustri. Alla tradizionale cerimonia organizzata dalla Fiom – rappresentata anche dalla segretaria nazionale Francesca Re David – ha partecipato anche Domenico Arcuri, commissario straordinario all’emergenza coronavirus ma anche amministratore delegato di Invitalia, la società pubblica che presto entrerà nel capitale di ArcelorMittal riportando lo Stato nella siderurgia. Solo una ristretta delegazione ha partecipato alla deposizione di una corona di fiori nell’officina meccanica dove Rossa lavorava e dove una targa ricorda il suo sacrificio.

