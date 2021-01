Ma perché il presidente Conte utilizza una tedesca Volkswagen anziché un’auto italiana?

Savona. Obbligati come siamo a seguire in tv ogni puntata della politica italiana, non ci sfuggono i particolari, dal colore degli abiti dei protagonisti alle immagini sulle mascherine (il più gettonato è ovviamente Matteo Salvini), dagli uomini delle scorte alle automobili.

Ecco, le auto. Agli appassionati di motori e non solo non sarà sfuggito che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte utilizza, come automobile ufficiale, una Volkswagen, cioè una tedesca. Così, incuriositi, abbiamo provato a far caso su che mezzo si muovano gli altri capi di governo: un’auto francese il francese Macron, un’auto tedesca la tedesca Merkel, tanto per fare i due esempi più importanti. Non era difficile immaginarlo.

... » Leggi tutto