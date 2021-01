Addio a Maurizio Natale, segretario provinciale di Rifondazione comunista

Genova. È morto stanotte in ospedale Maurizio Natale, segretario della federazione di Genova di Rifondazione comunista

.

L’annuncio del partito sulla sua pagina facebook. “Nonostante la lunga malattia Maurizio non ha mai smesso di lavorare per il partito, sempre con il suo carattere positivo, disponibile, altruista – scrive Rifondazione – È stato un vero compagno, un comunista determinato nelle sue convinzioni e gentile nelle relazioni”. Natale era anche un militante molto attivo di Genova antifascista

“In questo momento è difficile contenere le lacrime di fronte a una morte così prematura e così ingiusta”. Sulla sua pagina facebook si stanno moltiplicando i saluti commossi dei tanti che lo conoscevano nel partito o che in questi anni lo hanno incontrato e conosciuto nelle manifestazioni.

