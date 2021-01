Addio Olimpiadi: l’Ungheria mette le azzurre fuori dai Giochi

Il Setterosa non parteciperà alle Olimpiadi, almeno dalla porta principale. Le resta da battere la Grecia, conquistare il terzo posto del preolimpico al centro federale di Trieste, diventare prima riserva e farsi trovare pronto se fosse possibile. L’Italia non gioca una grande partita, sbaglia molto in superiorità numerica, perfino due rigori, ma paga anche un sistema di qualificazione estremamente selettivo che favorisce i criteri geografici ai valori. Il discorso sarebbe stato lo stesso anche se a perdere fosse stata l’Ungheria, che invece si impone 13-10 e conquista l’ultimo pass olimpico in palio.

Del resto il confronto che valeva i Giochi ha messo di fronte due squadre che avrebbero potuto ambire alla medaglia olimpica. L’Italia è argento uscente. L’Ungheria è una squadra di grande tradizione che ha vinto due ori, un argento e un bronzo iridati e tre ori, cinque argenti e sei bronzi europei. Le atlete in vasca si conoscono benissimo; militano nelle squadre di club più forti del continente, alcune di loro hanno anche giocato insieme. Le azzurre torneranno in vasca domenica 24 gennaio alle ore 18.

