Arci Liguria, Walter Massa è il nuovo presidente regionale

Genova. Questa mattina il consiglio regionale Arci Liguria ha eletto come nuovo Presidente Regionale Walter Massa, già presidente fino al 2018, attuale coordinatore del Comitato ligure e responsabile del Sistema accoglienza richiedenti asilo e rifugiati di Arci Nazionale.

“Questo cambio al vertice dell’associazione – spiega Arci Liguria in una nota – si è reso necessario per l’impossibilità del presidente uscente Francesco Marchese di portare avanti l’incarico per motivi personali e lavorativi. Francesco, a cui rinnoviamo il nostro affetto, la nostra stima e che ringraziamo per il lavoro svolto fin qui, rimane parte attiva del nuovo gruppo dirigente e questo non può che farci piacere”.

... » Leggi tutto