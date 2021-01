Cantieri autostrade e chiusura allacciamento A7-A12: più vigili in Valpolcevera e a Sampierdarena

Genova. A seguito dell’ultima riunione operativa del Cov-Comitato operativo viabilità in vista dei lavori di Autostrade per l’Italia Aspi da lunedì 25 gennaio, il Comune di Genova tenta di correre ai ripari per mitigare il traffico in particolare in Valpolcevera vista la chiusura dell’allacciamento A7/12 che riverserà buona parte del traffico in Valpolcevera.

Il Comune di Genova ha previsto l’impiego di pattuglie di polizia locale aggiuntive nelle zone di Bolzaneto presso la rotonda in uscita dall’Autostrada A7, lungo la Val Polcevera, e a Sampierdarena, dove sono previste potenziali criticità dovute ai flussi di traffico.

... » Leggi tutto