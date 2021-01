Coronavirus, nel savonese calano sia i positivi che i ricoveri

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1482, 22 meno di ieri; i nuovi casi sono 66. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 96 (-3), di cui 9 in terapia intensiva (-2). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1075 (-19). Nessun decesso. Sul fronte vaccini 7749 dal 27 dicembre ad oggi, 270 hanno già ricevuto la seconda dose; 204 quelle programmate per oggi.

IN LIGURIA. Sono 298 i nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino Alisa/Regione di oggi per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 3854 tamponi molecolari effettuati: il tasso di positività è quindi del 7,7%. Un valore lievemente più alto di ieri (7,4%) ma ancora nettamente al di sotto della soglia di guardia del 10% su cui ci si era trovati nelle scorse settimane e fino alla metà del mese.

