Liguria, parte da Albenga l’appello per estendere vaccinazione Covid a disabili psichici e cognitivi

Albenga. Parte da Albenga l’appello volto ad estendere la campagna vaccinale AntiCovid della Regione Liguria alle persone con disabilità psichica e cognitiva. A sollevare il problema l’assessore ai servizi sociali di Albenga Marta Gaia che intende portare la tematica all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale che si terrà mercoledì 27 gennaio attraverso una delibera di indirizzo che potrò essere condivisa con le amministrazioni dei comuni del distretto sociosanitario.

Spiega l’assessore ai servizi sociali Marta Gaia: “Proprio in questo momento in cui tutti i settori e tutti i cittadini stanno soffrendo i risvolti di una pandemia mondiale, crediamo sia inopportuno generare polemiche politiche o peggio partitiche; pensiamo invece che sia meglio contribuire con proposte realizzabili e suggerimenti di buon senso, perché quest’atteggiamento non può che far bene alla cosa comune che siamo chiamati ad amministrare. Pensiamo perciò che sia fondamentale soffermarci a riflettere su alcune decisioni prese dal Governo della Regione Liguria; scelte fatte sicuramente al fine di tutelare la salute, ma frutto di una visione che non tiene conto dei possibili risvolti”.

