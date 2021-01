Lunedì mondo della scuola in piazza a Genova: “Servono investimenti strutturali”

Liguria. Protesta del mondo della scuola lunedì pomeriggio anche a Genova. L’appuntamento è alle 15 in piazza De Ferrari. Ad organizzarla in diverse città italiane è il comitato Priorità alla scuola, insieme alla rete E’ già settembre e all’unione degli studenti.

“Il rientro a scuola del 25 gennaio a Genova e in tutta la Liguria non è sufficiente per farci dimenticare tutti i problemi esplosi negli ultimi 11 mesi di didattica a distanza, diritto allo studio in crisi e precarietà sistematica per tutti i lavoratori della conoscenza” spiegano gli organizzatori.

... » Leggi tutto